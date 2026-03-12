Le autorità hanno deciso di chiudere per quattro giorni le zone di Piagge e Castellano a causa di uno studio in corso sul fenomeno franoso che interessa l’area. Le operazioni di monitoraggio continuano senza sosta, mentre le persone che vivono nelle vicinanze devono rispettare le restrizioni temporanee imposte. Le attività di sorveglianza e analisi sono state avviate per valutare la stabilità del terreno e prevenire eventuali rischi.

Proseguono le attività di monitoraggio e studio del fenomeno franoso che interessa l’area compresa tra la frazione di Piagge e il torrente Castellano, dove è stato individuato un ampio fenomeno di dissesto idrogeologico che interessa il versante fino alla zona del parcheggio di Porta Torricella; qui negli anni sono stati segnalati movimenti del versante in una zona caratterizzata dalla presenza di numerosi edifici privati, alcuni danneggiati anche dal terremoto. Per valutare con precisione il livello di rischio, è stato disposto un finanziamento di 125 mila euro destinato alla realizzazione di uno studio geologico e geotecnico di dettaglio. Le risorse stanziate consentiranno di eseguire una serie di indagini specialistiche sul campo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Studio sulle frana. Piagge e Castellano, quattro giorni di chiusura

