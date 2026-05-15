Giornata del Maestro del Lavoro 2026 l' evento al Centro San Gaetano

Da padovaoggi.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 15 maggio, il Centro Culturale Altinate San Gaetano ha accolto l’evento dedicato alla Giornata del Maestro del Lavoro 2026. La manifestazione si è svolta all’interno delle strutture del centro e ha visto la partecipazione di rappresentanti e figure coinvolte nel settore. La giornata ha previsto interventi e momenti di confronto rivolti ai professionisti del lavoro e alle istituzioni presenti. La cornice dell’evento ha permesso di mettere in evidenza attività e riconoscimenti relativi a questa ricorrenza.

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Oggi, venerdì 15 maggio, il Centro Culturale Altinate San Gaetano ha ospitato la Giornata del Maestro del Lavoro 2026. La manifestazione è iniziata con il riconoscimento ai Maestri con vent'anni di anzianità associativa e con il saluto di benvenuto ai 17 padovani nominati quest'anno, che il primo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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