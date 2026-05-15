Giornata del Maestro del Lavoro 2026 l' evento al Centro San Gaetano

Venerdì 15 maggio, il Centro Culturale Altinate San Gaetano ha accolto l’evento dedicato alla Giornata del Maestro del Lavoro 2026. La manifestazione si è svolta all’interno delle strutture del centro e ha visto la partecipazione di rappresentanti e figure coinvolte nel settore. La giornata ha previsto interventi e momenti di confronto rivolti ai professionisti del lavoro e alle istituzioni presenti. La cornice dell’evento ha permesso di mettere in evidenza attività e riconoscimenti relativi a questa ricorrenza.

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