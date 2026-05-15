Giornata del Maestro del Lavoro 2026 l' evento al Centro San Gaetano
Venerdì 15 maggio, il Centro Culturale Altinate San Gaetano ha accolto l’evento dedicato alla Giornata del Maestro del Lavoro 2026. La manifestazione si è svolta all’interno delle strutture del centro e ha visto la partecipazione di rappresentanti e figure coinvolte nel settore. La giornata ha previsto interventi e momenti di confronto rivolti ai professionisti del lavoro e alle istituzioni presenti. La cornice dell’evento ha permesso di mettere in evidenza attività e riconoscimenti relativi a questa ricorrenza.
Oggi, venerdì 15 maggio, il Centro Culturale Altinate San Gaetano ha ospitato la Giornata del Maestro del Lavoro 2026. La manifestazione è iniziata con il riconoscimento ai Maestri con vent'anni di anzianità associativa e con il saluto di benvenuto ai 17 padovani nominati quest'anno, che il primo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Maestro di Karate IMPAZZISCE davanti agli allievi..
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Ieri sera sono stata ospite in Campidoglio per Luci d’Europa in occasione della Giornata dell’Europa, assieme al maestro Nicola Piovani e ad Andrea Bocelli . Grazie per questo invito, è stato un momento davvero intenso e speciale. Roma, ci vediamo pr x.com
Che dire della bellissima giornata trascorsa al Mister Chef insieme al maestro Giovanni Raimondo Juanny e tanti colleghi RBL amici e incontri piacevoli??? Nulla non si può dire nulla di più.. l'unica parola che ci può DIRE è da RIPETEREEEE FANTASTICA facebook
Buona giornata di Star Wars! Che il 4 maggio sia con voi ragazzi. La mia fanart del maestro Luke reddit
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