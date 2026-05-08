Stelle al merito del lavoro conferita la pergamena del San Giorgio al maestro Cereto

Il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria ha partecipato alla cerimonia di consegna delle Stelle al merito del lavoro 2026, tenutasi nella sala Perri di Palazzo Alvaro. Durante l’evento, è stata conferita la pergamena del San Giorgio a Domenico Ignazio Cereto, riconoscimento ufficiale assegnato in occasione di questa cerimonia. La consegna si è svolta alla presenza di diverse persone coinvolte nel settore.

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Il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, ha partecipato, nella sala Perri di Palazzo Alvaro, alla cerimonia di presentazione delle Stelle al merito del lavoro 2026, e ha consegnato a Domenico Ignazio Cereto la pergamena del San Giorgio.Nella dedica della.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Stelle al Merito del Lavoro, dieci premiati della provincia di Terni tra i nuovi 'Maestri del Lavoro' umbri I NOMISono dieci i lavoratori della provincia di Terni insigniti nel 2026 della Stella al Merito del Lavoro, l’onorificenza conferita con decreto del... Stelle al merito del lavoro. Le nostre 4 eccellenzeIl prossimo 1° maggio, in occasione della tradizionale cerimonia regionale che si svolgerà a Bologna, verranno consegnate le Onorificenze della... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Consegna Stelle al Merito del Lavoro; Festa del Lavoro, 21 nuovi Maestri premiati con la Stella al Merito; Consegnate le Stelle al Merito ai 20 nuovi Maestri del lavoro del Friuli Venezia Giulia; Maestri del lavoro 2026: undici i mantovani. Trieste, venerdì la consegna delle Stelle al merito del lavoro 2026: 21 nuovi Maestri del lavoro premiatiSi terrà venerdì 1° maggio, nel Salone di rappresentanza della Prefettura di Trieste, la cerimonia ufficiale di consegna delle Stelle al merito del lavoro 2026, conferite dal Presidente della Repubbli ... triestecafe.it Da Palazzo San Giorgio parte il corteo: presenti anche la sindaca Silvia Salis e il presidente di Regione Liguria Marco Bucci - facebook.com facebook Inaugurato il Poliambulatorio San Paolo a Poggio Nativo: la Fondazione San Giorgio rafforza il proprio impegno per la salute del territorio x.com