Le violenze del campione di karate tra alcol e abusi | Comportamenti controllanti e vessazioni quotidiane

Da torinotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex campione di karate è stato coinvolto in una serie di comportamenti violenti e vessatori nei confronti della sua ex fidanzata, secondo quanto riportato nelle denunce. Dalle testimonianze emergono episodi di gelosia e aggressività, accompagnati da insulti e intimidazioni, mentre si aggiungono anche riferimenti a episodi di alcolismo e comportamenti controllanti fin dall'inizio della relazione. La vicenda si è sviluppata attraverso dichiarazioni e segnalazioni di chi ha vissuto direttamente le dinamiche.

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Sin dall’inizio della frequentazione con l’ex fidanzata, Cristian Arlotti “assumeva comportamenti controllanti e litigiosi, con episodi di gelosia e aggressività, insulti e intimidazioni”. Tutta la relazione è stata caratterizzata da un “generale atteggiamento di sopraffazione e vessazione, sia.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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