giornata contro il bodyshaming il cnel si illumina di fucsia

In occasione della Giornata nazionale contro il bodyshaming, la facciata di Villa Lubin, sede del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, si è illuminata di fucsia. L'evento mira a sensibilizzare l'opinione pubblica su un fenomeno diffuso che riguarda l'immagine del corpo e l'autostima delle persone. La scelta di tingere di questo colore la struttura simbolo del Cnel rappresenta un gesto visibile di sostegno alla causa. La giornata si svolge in diverse città italiane con iniziative e campagne di sensibilizzazione.

ROMA – In occasione della Giornata nazionale contro il bodyshaming, la facciata di Villa Lubin, sede del Cnel, si illumina di fucsia. Prima firmataria della legge del 3 ottobre 2025 n. 150, che ha istituito la Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone (bodyshaming), è Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere. Il 16 maggio di ogni anno è dedicato alla prevenzione del fenomeno: istituzioni, scuole e società civile saranno invitate a promuovere i valori dell’accettazione di sé, del rispetto e dell’autostima. Il fucsia è il colore scelto, come simbolo di ottimismo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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