La Camera dei Deputati ha deciso di partecipare alla Giornata di sensibilizzazione contro il bodyshaming, prevista per sabato 16 maggio. Per l’occasione, l’edificio si illumina di colore fucsia, un gesto simbolico volto a richiamare l’attenzione su un problema diffuso. Questa iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi legati a commenti e atteggiamenti che riguardano l’aspetto fisico delle persone. La giornata coinvolge diverse realtà che promuovono un discorso più rispettoso e inclusivo.

ROMA – La Camera dei Deputati aderisce all’iniziativa Giornata di sensibilizzazione contro il bodyshaming prevista per sabato 16 maggio. Pertanto la facciata di Montecitorio, nella parte compresa tra il balcone della Sala della Lupa e la sommità del Palazzo, sarà illuminata di colore FUCSIA con la scritta “GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO IL BODYSHAMING” dal tramonto di sabato 16 maggio all’una di domenica 17 maggio. Il bodyshaming è una forma di bullismo e cyberbullismo che consiste nel deridere, criticare o insultare una persona per il suo aspetto fisico. Questo comportamento mira a far vergognare le vittime del proprio corpo, basandosi spesso su standard di bellezza irrealistici imposti dai media. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Giornata di sensibilizzazione contro il bodyshaming, Montecitorio si illumina di Fucsia

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