Una grande mostra dedicata a Giorgio Morandi sta per essere allestita a Shanghai, rappresentando l’esposizione più ampia mai realizzata all’estero dedicata all’artista. Si tratta di un evento che riunisce numerose opere provenienti da diverse collezioni, offrendo un’ampia panoramica sulla sua produzione. Contestualmente, questa sarà anche l’ultima iniziativa curata da Lorenzo Balbi nella città, segnando la conclusione di un ciclo di progetti legati a questa figura.

Sarà la più grande mostra su Giorgio Morandi mai fatta all’estero e, al tempo stesso, l’ultimo progetto firmato da Lorenzo Balbi nella nostra città. Il direttore del MAMbo e direttore artistico di Art City, a Bologna dal 2017, concluderà infatti a settembre la sua esperienza alla guida del museo. La prossima avventura inizia per lui a Verona, nel ruolo di direttore dei Musei Civici. Ma i saluti sotto le Torri avverranno in grande stile, dunque, con la firma su Giorgio Morandi. Solo, prodotta dal Map-Museum of Art Pudong di Shangai, curata dallo stesso Balbi per il Museo Morandi e da Francesco D’Arelli, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a Shanghai, con il supporto del Consolato Generale d’Italia a Shanghai e dell’Istituto Italiano di Cultura e organizzata da MondoMostre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giorgio Morandi vola a conquistare Shanghai

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Fabio Rovazzi, Gianni Morandi - Volare

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