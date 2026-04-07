Un' opera al mese torna al Diego Fabbri con tre capolavori di Giorgio Morandi

Domenica 12 aprile alle 18:30 si terrà al Teatro Fabbri il ventinovesimo appuntamento della rassegna d’arte

"Con questo appuntamento della rassegna d'arte "Un'Opera al mese" - precisano il sindaco Gian Luca Zattini e il vicesindaco con delega alla Cultura Vincenzo Bongiorno – vogliamo valorizzare opere appartenenti alla nuova sezione Grandi Donatori, da poco inaugurata al Museo San Domenico. È una sezione del Museo che merita di essere visitata perché ospita importanti capolavori come dimostra questo appuntamento di "Un'opera al mese" dedicato a uno dei grandi maestri del Novecento: Giorgio Morandi". "Si tratta di tre opere di grande pregio - precisa il curatore della rassegna Stefano Benetti, dirigente Cultura - che ci restituiscono un tassello fondamentale della produzione artistica di Giorgio Morandi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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