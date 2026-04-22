mio fratello giorgio morandi

Giorgio Morandi è conosciuto principalmente come pittore, ma la sua vita quotidiana e i legami familiari sono meno noti. La sua famiglia, in particolare il rapporto con il fratello, ha avuto un ruolo importante nella sua esistenza. Raccontare Morandi significa quindi anche esplorare gli aspetti più intimi e privati della sua vita, al di fuori delle tele e delle mostre.

Raccontare Giorgio Morandi non solo nella sua grandezza pittorica, ma soprattutto nella sua dimensione domestica e affettiva. Questo è il cuore del libro Mio fratello Giorgio di Elisabetta Brunelli e Maria Teresa Cremonini – anche presidente e vice presidente della Fondazione Giorgio Morandi–, edito da Minerva e arricchito dalle fotografie di Walter Breveglieri, che viene presentato oggi alle 18 al Grand Hotel Majestic Già Baglioni, alla presenza delle autrici in dialogo con il vicedirettore de il Resto del Carlino Valerio Baroncini, con Pier Luigi Masini, l’editore Roberto Mugavero e Tiberio Biondi, direttore Gh Majestic già Baglioni. A...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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