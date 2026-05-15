Recentemente, il governo ha annunciato l’intenzione di reintrodurre il nucleare nel mix energetico italiano, suscitando reazioni diverse nell’opinione pubblica. Tuttavia, in passato, un referendum popolare ha espresso chiaramente il rifiuto degli italiani verso questa fonte di energia, con un’ampia maggioranza contraria alla costruzione di nuove centrali nucleari nel paese. La questione si inserisce in un dibattito più ampio che coinvolge decisioni politiche e interessi internazionali, senza che siano ancora state apportate modifiche alla normativa vigente.

E adesso Giorgia Meloni punta sul nucleare, il prossimo obiettivo di questo sciagurato governo della destra bluette neoliberale e filoatlantista, filoisraeliana e filoucraina. Si può essere favorevoli o contrari soggettivamente al nucleare: io personalmente sono contrarissimo, alla luce dei disastri che il nucleare ha già prodotto - da Chernobil a Fukushima - e anche alla luce del presupposto metafisico per cui il fare tecnico finisce per sopravanzare il controllo umano e per produrre tragedie inenarrabili. Da Heidegger a Emanuele Severino non mancano le riflessioni sui pericoli della Tecnica, ma immagino che gli esponenti del governo di Giorgia Meloni nemmeno sappiano chi siano Heidegger e Severino. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Giorgia Meloni vuole il nucleare per l'Italia: ma gli italiani già si sono espressi contro il nucleare

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