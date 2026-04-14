Donald Trump contro Giorgia Meloni | L’Italia non vuole aiutarci Sono scioccato

Donald Trump ha risposto alle dichiarazioni di Giorgia Meloni, che aveva criticato l’attacco rivolto a Papa Leone definendo le parole del presidente degli Stati Uniti “inaccettabili”. La polemica si è aperta dopo che la premier italiana aveva espresso il suo disappunto riguardo alle critiche di Trump, che aveva accusato l’Italia di non voler contribuire alle sue iniziative. La vicenda si svolge nel contesto delle recenti tensioni tra i due leader.

Dopo le critiche di Giorgia Meloni all’attacco di Donald Trump contro Papa Leone con le parole del presidente degli Stati Uniti definite “inaccettabili”, arriva la pronta risposta del tycoon. In un’intervista al Corriere della Sera, ha detto che la premier italiana “non vuole aiutarci nella guerra, su di lei mi sbagliavo. Piace il fatto che la vostra presidente non stia facendo nulla per ottenere il petrolio?”, chiede. Le parole di Donald Trump su Giorgia Meloni. “Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo”, ha dichiarato Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti spiega che semplicemente l’Italia non vuole essere coinvolta.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Donald Trump contro Giorgia Meloni: “L’Italia non vuole aiutarci. Sono scioccato” Mentana sull'ipotesi del Nobel a Trump ipotizzato da Meloni: Forse era una boutade Donald Trump contro Giorgia Meloni: “L’Italia non vuole essere aiutarci. Sono scioccato”Dopo le critiche di Giorgia Meloni all’attacco di Donald Trump contro Papa Leone con le parole del presidente degli Stati Uniti definite... Trump scarica Meloni: “Non è quella che pensavo, non vuole aiutarci contro l’Iran: sono scioccato”Donald Trump ha attaccato duramente Giorgia Meloni, definendo la premier italiana "inaccettabile" e dicendo di essere "scioccato da lei".