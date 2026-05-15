Il governo ha annunciato l’intenzione di sviluppare l’energia nucleare nel paese, una proposta che ha suscitato reazioni contrastanti tra i cittadini. In passato, un referendum popolare ha già espresso un netto rifiuto verso questa fonte energetica, ma la proposta è tornata al centro del dibattito politico. La decisione avviene in un momento di tensione tra le diverse forze politiche e con il settore energetico in cerca di soluzioni alternative. La questione si inserisce in un quadro più ampio di scelte strategiche per il futuro energetico nazionale.

E adesso Giorgia Meloni punta sul nucleare, il prossimo obiettivo di questo sciagurato governo della destra bluette neoliberale e filoatlantista, filoisraeliana e filoucraina. Si può essere favorevoli o contrari soggettivamente al nucleare: io personalmente sono contrarissimo, alla luce dei disastri che il nucleare ha già prodotto - da Chernobil a Fukushima - e anche alla luce del presupposto metafisico per cui il fare tecnico finisce per sopravanzare il controllo umano e per produrre tragedie inenarrabili. Da Heidegger a Emanuele Severino non mancano le riflessioni sui pericoli della Tecnica, ma immagino che gli esponenti del governo di Giorgia Meloni nemmeno sappiano chi siano Heidegger e Severino. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Giorgia Meloni vuole il nucleare per l'Italia: ma gli italiani già si sono espressi contro; altro che sovranisti!

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