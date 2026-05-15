Giovedì 14 maggio 2026 si è tenuto a Roma, presso La Lanterna, un incontro promosso da Novomatic Italia e Fortune. L’evento ha affrontato il tema del gioco illegale, stimando che circa 30 miliardi di euro siano gestiti al di fuori del circuito regolamentato. Durante l’incontro sono stati discussi aspetti legati alla presenza di questo denaro nel settore e alle sfide legate al contrasto delle attività non autorizzate. Sono intervenuti rappresentanti di varie realtà del settore e delle forze dell’ordine.

Si è svolto giovedì 14 maggio 2026, a Roma presso La Lanterna, l’incontro “Misurare l’invisibile. Il mercato del gioco non regolato in Italia”, promosso da Novomatic Italia e Fortune Italia, dedicato all’analisi del mercato illegale del gioco e ai rischi per consumatori, gettito pubblico e tenuta del sistema concessorio. L’iniziativa ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, delle autorità di controllo e degli operatori del settore. A moderare i lavori è stato Massimo Maria Amorosini di Fortune Italia. In apertura sono intervenuti Renato Loiero, Consigliere Economico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Marco Osnato, Presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, e Mauro D’Attis, Vicepresidente della Commissione parlamentare Antimafia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gioco illegale, quasi 30 miliardi fuori dal circuito regolamentato, a Roma il confronto promosso da Novomatic Italia e Fortune

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