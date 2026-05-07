Negli ultimi tempi sono emersi dati che indicano come circa 4,5 milioni di persone utilizzino quotidianamente piattaforme di gioco illegale, generando un volume di affari di circa 20 miliardi di euro. Nonostante i blocchi, questi siti sembrano riuscire a riprendersi rapidamente, riaprendo sotto altre forme. Le indagini hanno anche individuato come alcuni social media facilitino il trasferimento di utenti verso queste piattaforme non autorizzate.

? Punti chiave Come fanno i siti illegali a rinascere subito dopo un blocco?. Chi spinge milioni di utenti verso queste piattaforme tramite i social?. Perché gli utenti non si accorgono del passaggio tra domini diversi?. Come riescono i criminali a gestire 5.000 siti web ogni anno?.? In Breve Filippo Pucci di Data Room Nexus monitora 500 siti su 5.000 annui previsti.. L'analisi ha intercettato 4 o 5 nuovi domini illegali ogni giorno nel 2026.. Nel 2025 le autorità hanno bloccato oltre mille domini senza arrestare il fenomeno.. L'indagine ha individuato il 10% del mercato illegale tramite osservazione empirica.. Nel primo trimestre del 2026, oltre 4,5 milioni di utenti in Italia hanno utilizzato piattaforme di gioco online illegali registrando più di 13 milioni di accessi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gioco illegale: 4,5 milioni di utenti e un business da 20 miliardi

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