Nel primo trimestre del 2026, circa 4,5 milioni di utenti italiani hanno partecipato a giochi online illegali, con oltre 13 milioni di accessi complessivi. Secondo un rapporto di un’agenzia di analisi, il settore del gioco online illegale nel paese movimenta circa 20 miliardi di euro all’anno. I social media sono al centro di questo sistema, facilitando la diffusione e l’accesso alle piattaforme illecite.

In Italia il gioco online illegale è un business da circa 20 miliardi di euro e i social network stanno diventando il vero motore del sistema. Secondo le stime del primo report dell’Osservatorio sul Gioco Online Illegale di Data Room Nexus - una struttura indipendente di analisi e monitoraggio di fenomeni complessi nei settori regolati -, nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2026 sono stati registrati oltre 4,5 milioni di utenti italiani attivi nel circuito, per un totale di oltre 13 milioni di accessi. In questi tre mesi l’Osservatorio, grazie a un approccio metodologico basato sull’osservazione empirica dei contesti digitali e sull’analisi strutturata dei dati, ha intercettato mediamente 4 o 5 nuovi siti illegali al giorno, creando un campione complessivo di 500 domini.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - In Italia il gioco online illegale vale 20 miliardi. I Social al centro del sistema

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