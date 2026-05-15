Gioco illegale | 30 miliardi sottratti al circuito legale in Italia
Negli ultimi anni, le autorità italiane hanno stimato che circa 30 miliardi di euro vengono sottratti ogni anno al circuito legale del gioco d’azzardo, attraverso attività illegali. Gran parte di queste operazioni si svolgono su piattaforme online, che rappresentano circa l’85% del totale delle attività illecite nel settore. Tra le questioni sollevate, ci sono anche le modalità con cui i crypto casino riescono a eludere i controlli statali, rendendo più difficile il monitoraggio e la repressione delle attività illecite nel settore del gioco.
? Domande chiave Come fanno i crypto casino a sfuggire ai controlli dello Stato?. Perché l'85% del gioco illegale si sposta sulle piattaforme online?. Chi finanzia i bot su Telegram che gestiscono le scommesse?. Come influisce il pendolarismo tra comuni sulla lotta al gioco illegale?.? In Breve Il mercato illegale sottrae 1,4 miliardi di euro ogni anno alle casse dello Stato.. L'85% del volume d'affari illegale proviene da piattaforme online senza licenza.. Ettore Rosato segnala il pendolarismo del gioco causato dalle diverse norme locali.. Il settore legale garantisce entrate pubbliche per un valore di 10,5 miliardi di euro..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Gioco illegale, quasi 30 miliardi fuori dal circuito regolamentato, a Roma il confronto promosso da Novomatic Italia e FortuneSi è svolto giovedì 14 maggio 2026, a Roma presso La Lanterna, l’incontro “Misurare l’invisibile.
In Italia il gioco online illegale vale 20 miliardi. I Social al centro del sistemaIn Italia il gioco online illegale è un business da circa 20 miliardi di euro e i social network stanno diventando il vero motore del sistema.
#Attualità #Cronache #Datisulgiocoregolamentato #Fisco Gioco illegale, quasi 30 miliardi sottratti al circuito regolamentato: i rischi per consumatori, gettito e tenuta del sistema concessorio dlvr.it/TSWkjM x.com
Gioco illegale in Italia, mercato da 30 miliardiIn merito al fenomeno del gioco illegale dallo studio Luiss–Prisma emergono numeri in crescita, profili dei giocatori e cinque pilastri strategici per combatterlo. gioconews.it
Gioco illegale, quasi 30 miliardi sottratti al circuito regolamentato: i rischi per consumatori, gettito e tenuta del sistema concessorioL'incontro Misurare l’invisibile. Il mercato del gioco non regolato in Italia: nell’occasione sono stati presentati i risultati delle ricerche LUISS e Prisma. agimeg.it