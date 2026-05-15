Gioco illegale | 30 miliardi sottratti al circuito legale in Italia

Negli ultimi anni, le autorità italiane hanno stimato che circa 30 miliardi di euro vengono sottratti ogni anno al circuito legale del gioco d’azzardo, attraverso attività illegali. Gran parte di queste operazioni si svolgono su piattaforme online, che rappresentano circa l’85% del totale delle attività illecite nel settore. Tra le questioni sollevate, ci sono anche le modalità con cui i crypto casino riescono a eludere i controlli statali, rendendo più difficile il monitoraggio e la repressione delle attività illecite nel settore del gioco.

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