Ginosa conferma la Bandiera Blu | 28 anni consecutivi di qualità ambientale
A Ginosa viene confermata anche per il 2026 la Bandiera Blu, il riconoscimento internazionale assegnato dalla FEE ai Comuni costieri che rispettano determinati criteri di qualità ambientale e di gestione del territorio. La città ottiene questo riconoscimento per il 28° anno consecutivo, sottolineando la continuità dei livelli di qualità ambientale e dei servizi offerti. La Bandiera Blu rappresenta un premio che attesta il rispetto di standard elevati nel settore ambientale e turistico.
Per il Comune si tratta della ventottesima conferma consecutiva, un risultato che colloca Ginosa tra i 257 Comuni italiani premiati, i 27 pugliesi e i 6 della provincia di Taranto. La cerimonia di consegna si è svolta il 14 maggio a Roma, presso il CNR, con la partecipazione dell’assessore Vincenzo Piccenna. Nel comunicato si fa riferimento anche alla fase di confronto in corso sulla gestione della fascia costiera. “In queste settimane si è affrontata una delle fasi più delicate per il futuro della fascia costiera.
Per il Comune si tratta della ventottesima conferma consecutiva, un risultato che colloca Ginosa tra i 257 Comuni italiani premiati, i 27 pugliesi e i 6 della provincia di Taranto. La cerimonia di consegna si è svolta il 14 maggio a Roma, presso il CNR, con la partecipazione dell’assessore Vincenzo Piccenna.
Nel comunicato si fa riferimento anche alla fase di confronto in corso sulla gestione della fascia costiera. “In queste settimane si è affrontata una delle fasi più delicate per il futuro della fascia costiera.🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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