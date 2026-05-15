Ginosa conferma la Bandiera Blu | 28 anni consecutivi di qualità ambientale

A Ginosa viene confermata anche per il 2026 la Bandiera Blu, il riconoscimento internazionale assegnato dalla FEE ai Comuni costieri che rispettano determinati criteri di qualità ambientale e di gestione del territorio. La città ottiene questo riconoscimento per il 28° anno consecutivo, sottolineando la continuità dei livelli di qualità ambientale e dei servizi offerti. La Bandiera Blu rappresenta un premio che attesta il rispetto di standard elevati nel settore ambientale e turistico.

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