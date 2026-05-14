Riccione si conferma località dal mare di qualità eccellente | assegnata la Bandiera Blu 2026

Riccione ha ricevuto la Bandiera Blu 2026, un riconoscimento che premia le località italiane impegnate nella tutela ambientale e nella qualità delle acque. La città continua a distinguersi tra le mete balneari più attente alla sostenibilità, mantenendo standard elevati per quanto riguarda la qualità del mare e la cura del proprio ecosistema marino. Il riconoscimento conferma l’impegno di Riccione nel preservare le risorse naturali e offrire un ambiente salubre ai visitatori.

Riccione consolida la propria posizione tra le località balneari italiane più attente alla sostenibilità e alla tutela del proprio ecosistema marino. Giovedì mattina (14 maggio), nella sede del Cnr a Roma, la Fee (Foundation for environmental education) ha consegnato ufficialmente alla città la.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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