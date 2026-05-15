Ginnastica artistica alla Life Arena

Da ilgiorno.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, presso la Chorus Life Arena di Bergamo, si terranno le finali di ginnastica artistica. L’evento coinvolgerà atleti provenienti da diverse regioni, pronti a esibirsi davanti al pubblico presente. La competizione si svolgerà nel rispetto delle regole e delle procedure stabilite dagli organizzatori, con tutte le misure di sicurezza previste. La giornata vedrà le esibizioni di diverse categorie di ginnasti, con un programma che comprende esercizi sia maschili sia femminili.

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La grande ginnastica artistica arriva a Bergamo. Domani la Chorus Life Arena ospiterà le Final Eight del Campionato nazionale di serie A, ovvero la sfida scudetto che vedrà impegnate otto squadre maschili e altrettante femminili, tra cui quelle in cui militano gli atleti bergamaschi Yumin Abbadini, Chiara Barzasi, Elisa Agosti e Michelle Tapia (biglietti disponibili sul sito Vivaticket). Inserita nei top Events 2026 organizzati dalla Fgi -Federazione Ginnastica d’Italia tramite un management organizzativo con la collaborazione dell’Ats composta dalla Corpo Libero Gymnastic Team di Padova e dall’Asd Eurogymnica di Torino, la manifestazione è organizzata in collaborazione con il Comune di Bergamo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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