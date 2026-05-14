tutto pronto per la sfida scudetto della ginnastica artistica alla choruslife arena

Sabato 16 maggio si terrà alla ChorusLife Arena il Campionato nazionale di Serie A1 di ginnastica artistica, un appuntamento che vedrà in gara gli atleti bergamaschi Abbadini, Barzasi, Agosti e Tapia. L’evento attira l’attenzione degli appassionati e degli sportivi della zona, offrendo una giornata dedicata alla competizione tra le migliori squadre italiane del settore. La manifestazione si svolgerà in un ambiente che garantisce le condizioni ideali per le esibizioni di alto livello.

L’EVENTO. Appuntamento sabato 16 maggio per il Campionato nazionale di Serie A1, presenti gli atleti bergamaschi Abbadini, Barzasi, Agosti e Tapia. Bergamo è pronta ad accogliere la Final eight del Campionato nazionale di Serie A1 di ginnastica artistica. Sabato 16 alla Choruslife Arena si terrà la sfida scudetto che vedrà impegnate otto squadre maschili e altrettante femminili, tra cui quelle in cui militano i bergamaschi Yumin Abbadini, Chiara Barzasi, Elisa Agosti e Michelle Tapia. La manifestazione, realizzata in collaborazione con il Comune di Bergamo, è stata presenta nell’aula consiliare di Palazzo Frizzoni. «Sono contenta e...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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