Gila primo nome per la difesa | Napoli sfida il Milan

Il Napoli si prepara a rafforzare la linea difensiva in vista della prossima partita contro il Milan. Dopo l’addio ormai imminente di Juan Jesus, il club sta valutando diverse opzioni per sostituirlo. Tra i nomi circolati, quello di un difensore noto per la sua esperienza e versatilità sembra essere il favorito per entrare a far parte della rosa. La squadra lavora per mettere a punto la formazione più adeguata per affrontare la sfida.

Il Napoli prepara un intervento in difesa. L’addio di Juan Jesus appare ormai vicino e il club dovrà completare il reparto accanto a Sam Beukema, Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno. La società cerca un profilo pronto, affidabile e con margini di crescita. Un difensore capace di entrare subito nelle rotazioni e di garantire solidità in una stagione che si annuncia particolarmente impegnativa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il primo nome seguito con attenzione è quello di Mario Gila. Il centrale spagnolo della Lazio piace molto alla dirigenza azzurra per età, struttura fisica, personalità e conoscenza del ruolo. Il profilo è considerato in linea con le esigenze del Napoli. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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