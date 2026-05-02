Nel calciomercato del Milan, si discute della possibilità di inserire un nuovo difensore nel reparto arretrato. Tra i nomi valutati, spunta quello di un giocatore con esperienza nel massimo campionato italiano, che potrebbe contribuire a rafforzare la linea difensiva. La società sta analizzando le opzioni disponibili, valutando le caratteristiche tecniche e le eventuali trattative in corso. La decisione finale dovrebbe essere presa nelle prossime settimane.

Calciomercato Milan, Gila potrebbe essere il rinforzo giusto per la difesa rossonera? L'analisi de 'La Gazzetta dello Sport'. Nell'ultima puntata di Blitz, podcast de 'La Gazzetta dello Sport', focus sulla necessità del Milan di Massimiliano Allegri di trovare un forte difensore sul calciomercato. Mario Gila della Lazio è il nome giusto? L'analisi video.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Gila il nome giusto per la difesa rossonera?

MERCATO MILANTare Chiude un Altro Colpo! Rinforzo per Allegri!

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