Giardini del Casoncello favola lunga 30 anni

I Giardini del Casoncello, situati alle porte di Loiano, sono diventati noti in Italia e anche in Giappone grazie a un articolo pubblicato dal Resto del Carlino circa trenta anni fa. La fama dei giardini si è consolidata nel tempo, rendendo il luogo riconoscibile e apprezzato da visitatori di diverse nazionalità. La foto storica, scattata all’epoca, mostra uno scorcio di quel periodo di crescita e popolarità. La loro storia si estende ormai su un arco di tre decenni, durante i quali hanno attirato numerosi visitatori.

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Fu anche grazie al Resto del Carlino se trenta anni fa (nella foto sopra, a destra) le meraviglie dei Giardini del Casoncello alle porte di Loiano divennero famosi non solo in Italia, ma fino in Giappone. Un articolo dell’epoca raccontava infatti dei tè con biscotti che la ‘regina dell’Eden’ Maria Gabriella Buccioli (foto sotto) offriva ai suoi ospiti nella fiabesca cornice di roseti, alberi da frutto ed erbe aromatiche nata dalla trasformazione di un antico podere abbandonato in poco più di un ettaro di terreno. Lo stesso rito che verrà riproposto domenica prossima, 17 maggio, per onorare questi tre decenni di ‘cancelli aperti’, fatti di incontri d’autore, visite guidate, merende e lezioni itineranti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giardini del Casoncello, favola lunga 30 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giardini del Casoncello, magia tutta da scoprire nel nostro AppenninoBologna, 23 aprile 2026 – C’è un giardino magico, sul nostro Appennino, declinato al plurale. Il castello di Dunrobin, tra interni da favola e giardini spettacolariLungi dall’essere un castello che lascia il segno per la sua austerità, con quello di Dunrobin ci troviamo di fronte al classico castello delle... Giardini del Casoncello, magia tutta da scoprire nel nostro AppenninoBologna, 23 aprile 2026 – C’è un giardino magico, sul nostro Appennino, declinato al plurale. Magico perché è stato creato da una visione che si è realizzata nei decenni, plurale perché contiene tanti ... msn.com Giardini del Casoncello, magia tutta da scoprire nel nostro AppenninoI 30 anni di un progetto nato dalla passione e dalle memorie d’infanzia di Maria Gabriella Buccioli a Loiano. Visite guidate ogni domenica, le piante e i fiori da ammirare in primavera Bologna, 23 ... ilrestodelcarlino.it