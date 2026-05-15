Gianluca Benedetti muore durante un' immersione alle Maldive aveva trasformato la sua passione in lavoro La mamma | Dolore straziante
Un uomo è morto durante un'immersione alle Maldive, dove si trovava per lavoro dopo aver trasformato la sua passione in professione. La madre ha riferito di aver appreso la notizia dall'ambasciata e di sentirsi sopraffatta dal dolore, descrivendo la perdita come un dolore straziante. La vicenda è stata riportata dai media locali e ha suscitato grande dolore tra amici e familiari. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell'incidente.
PADOVA - «Ho saputo la notizia dall'ambasciata, non ce la faccio a dire proprio niente e potete solo immaginare il dolore. Ora sono con la sua compagna». Una sofferenza composta ma devastante quella di mamma Paola dietro la tragedia che ha colpito la sua famiglia e la comunità di via Facciolati, dove Gianluca era cresciuto. Suo figlio, Gianluca Benedetti, padovano di 44 anni, è una delle cinque vittime della drammatica immersione di ieri nell'atollo di Vaavu, alle Maldive. Una telefonata ufficiale ha spento per sempre la voce di una madre e i progetti di vita che l'uomo coltivava insieme alla compagna Silvia, con cui viveva a San Vito di Vigonza. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Italia morti alle Maldive: i nomi e le foto. Ecco chi erano
Sullo stesso argomento
Gianluca Benedetti, l'istruttore padovano morto durante un'immersione alle Maldive: chi era. Esplorava la grotta a 50 metri di profonditàPADOVA - Cinque turisti italiani, scomparsi durante un'immersione da una barca da safari nell'atollo di Vaavu, sono stati ritrovati morti al termine...
Gianluca Benedetti, l'istruttore padovano morto durante un'immersione alle Maldive: chi era. L'esplorazione della grotta profonda 50 metriPADOVA - Cinque turisti italiani, scomparsi durante un'immersione da una barca da safari nell'atollo di Vaavu, sono stati ritrovati morti al termine...
la Repubblica. . Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino. Insieme, in cinque, tutti italiani sono scomparsi durante una tragica immersione vicino ad Alimathaa, alle Maldive. Erano a bordo d facebook
Gianluca Benedetti muore durante un'immersione alle Maldive, aveva trasformato la sua passione in lavoro. La mamma: Dolore straziantePADOVA - Ho saputo la notizia dall'ambasciata, non ce la faccio a dire proprio niente e potete solo immaginare il dolore. Ora sono con la sua compagna. Una sofferenza composta ... ilgazzettino.it
I 5 sub italiani morti alle Maldive: chi era il padovano Gianluca BenedettiDopo una lunga esperienza nella finanza, lavorava da alcuni anni nell'arcipelago come manager, istruttore subacqueo e capobarca ... rainews.it