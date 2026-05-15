Un uomo è morto durante un'immersione alle Maldive, dove si trovava per lavoro dopo aver trasformato la sua passione in professione. La madre ha riferito di aver appreso la notizia dall'ambasciata e di sentirsi sopraffatta dal dolore, descrivendo la perdita come un dolore straziante. La vicenda è stata riportata dai media locali e ha suscitato grande dolore tra amici e familiari. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell'incidente.

PADOVA - «Ho saputo la notizia dall'ambasciata, non ce la faccio a dire proprio niente e potete solo immaginare il dolore. Ora sono con la sua compagna». Una sofferenza composta ma devastante quella di mamma Paola dietro la tragedia che ha colpito la sua famiglia e la comunità di via Facciolati, dove Gianluca era cresciuto. Suo figlio, Gianluca Benedetti, padovano di 44 anni, è una delle cinque vittime della drammatica immersione di ieri nell'atollo di Vaavu, alle Maldive. Una telefonata ufficiale ha spento per sempre la voce di una madre e i progetti di vita che l'uomo coltivava insieme alla compagna Silvia, con cui viveva a San Vito di Vigonza. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Gianluca Benedetti muore durante un'immersione alle Maldive, aveva trasformato la sua passione in lavoro. La mamma: «Dolore straziante»

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