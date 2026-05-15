Durante il processo, è stata confermata la condanna all’ergastolo per l'uomo accusato di aver ucciso l’ex compagna e madre di suo figlio, lanciandola dal cavalcavia sulla A4 tra il 28 e il 29 maggio 2024. L’imputato, di 39 anni, ha reagito alle sentenze scoppiano in lacrime e ha dichiarato di credere nella giustizia. La vittima, 33 anni, è deceduta a causa delle ferite riportate nell’incidente. La vicenda ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario durato diverse settimane.

PADOVA - Quella notte tra il 28 e il 29 maggio del 2024, Andrea Favero di 39 anni ha ucciso la sua ex compagna e madre di suo figlio Giada Zanola di 33 anni lanciandola dal cavalcavia sulla A4. Ieri alle 19, dopo quattro ore di camera di consiglio, i giudici della Corte d’Assise di Padova hanno condannato il camionista di Vigonza, comune della cintura urbana di oltre 23 mila abitanti, all’ergastolo con l’accusa di omicidio volontario aggravato e violenza sessuale. Il procuratore aggiunto Paola Mossa, nella requisitoria lunga un paio d’ore, ha chiesto alla presidente Mariella Fino anche l’aggravante della premeditazione, ma la giuria popolare su questo punto l’ha pensata diversamente. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Giada Zanola, ergastolo all'ex compagno Andrea Favero. Lui scoppia in lacrime: «Ma io credo nella giustizia»

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FEMMINICIDIO ZANOLA: ANDREA FAVERO CONDANNATO ALL' ERGASTOLO | 14/05/2026

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