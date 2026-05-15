Giada drogata e lanciata nel vuoto dal cavalcavia sulla A4 | ergastolo all’ex compagno

Una donna è morta dopo essere stata lanciata nel vuoto da un cavalcavia sulla A4. L’incidente si è verificato questa mattina e ha coinvolto un uomo che è stato subito arrestato. La polizia ha confermato che l’uomo aveva precedenti e si trovava in stato di alterazione. La vittima, di 35 anni, era stata trovata con segni di droga prima dell’accaduto. La procura ha aperto un’indagine per omicidio volontario. La Corte d’assise di Padova ha successivamente condannato l’uomo all’ergastolo.

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Brescia, 15 maggio 2026 – Ergastolo. La Corte d’assise di Padova ha inflitto il massimo della pena ad Andrea Favero, il quarantenne padovano compagno di Giada Zanola, la trentatreenne di Brescia che la notte tra il 28 e il 29 maggio 2024 precipitò da un cavalcavia sull’A4 a Vigonza, in provincia di Padova, dove viveva con il camionista e il figlioletto di tre anni e mezzo. Dopo un volo di 15 metri Giada fu straziata dai veicoli in corsa. Quell’abitazione Giada, commessa in un negozio per articoli per la casa, in procinto di iniziare un nuovo lavoro in un distributore di carburante, l’aveva acquistatz con l’uomo che poi secondo l’accusa la uccise. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giada, drogata e lanciata nel vuoto dal cavalcavia sulla A4: ergastolo all’ex compagno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Padova, Giada Zanola uccisa e gettata dal cavalcavia: ex compagno condannato all'ergastoloÈ stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Padova Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta... Giada Zanola uccisa e gettata dal cavalcavia, chiesto l'ergastolo per Andrea FaveroE’ attesa nella tarda serata di oggi la sentenza della Corte d’Assise di Padova nei confronti di Andrea Favero, ex compagno e convivente di Giada... Giada, drogata e lanciata nel vuoto dal cavalcavia sulla A4: ergastolo all’ex compagnoLa bresciana, uccisa la notte del 29 maggio 2024, aveva 33 anni. Era mamma di un bambino di tre anni. Secondo la Procura lui la drogò durante la notte per inscenare il suicidio ... ilgiorno.it Giada Zanola lanciata dal cavalcavia, la madre dell'ex accusato di averla uccisa: Lei tentò il suicido in passato. Ma il fidanzato precedente smentisce tuttoNon ha mai tentato di togliersi la vita davanti ai miei occhi. Ha scosso l’intera aula M del tribunale di Padova la testimonianza-flash di Fabio, uno degli ex fidanzati di Giada Zanola, 33enne ... corrieredelveneto.corriere.it