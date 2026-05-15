Giacomo Poretti, membro del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, ha recentemente condiviso alcuni ricordi legati al mondo del calcio. Ha raccontato di aver avuto l’incarico di presentare Ronaldo, noto come il “Fenomeno”, durante un evento allo stadio di San Siro, su richiesta di un ex presidente di una squadra di calcio. Inoltre, ha ricordato momenti di allegria con un ex allenatore e un leggendario calciatore italiano, sottolineando il suo coinvolgimento diretto in alcune occasioni legate al calcio professionistico.

C’ è chi l’Inter la tifa e chi, come Giacomo Poretti, l’ha trasformata in una compagna di viaggio, di sketch e di vita. Dai tempi in cui con Aldo e Giovanni s’inventava il personaggio di “Rolando” a Mai dire Gol, fino alla storica presentazione di Ronaldo il Fenomeno davanti a un San Siro ribollente, il legame tra il comico e i colori nerazzurri è un intreccio inestricabile di passione e aneddoti. Reduce da una recente visita ad Appiano Gentile, Giacomo ci ha aperto la scatola dei ricordi: dalle sfide a colpi di punizioni con Roberto Baggio alle discussioni tattiche tra Aldo Baglio e José Mourinho. Giacomo, com'è andata la sua visita ad Appiano? “Un’esperienza fantastica, non ci andavo dai tempi di Pioli e l'ho trovata molto migliorata, molto più moderna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giacomo Poretti: "Ho presentato Ronaldo a San Siro. Quante risate con Mou e che sfida con Baggio"

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