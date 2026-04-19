Villas-Boas ha condiviso i ricordi della sua esperienza in Italia, raccontando di aver passato un periodo positivo lavorando come collaboratore tecnico con Mourinho nell’Inter. Ha affermato di aver imparato molto durante quell’esperienza e di conservare con piacere quei momenti. La sua testimonianza è stata rilasciata a Gazzetta.it, offrendo uno sguardo sul suo passato nel calcio italiano.

di Paolo Moramarco Villas-Boas ha parlato a Gazzetta.it del suo passato in Italia da collaboratore tencico di Mourinho nell’Inter. Le sue parole e i ricordi nerazzurri. Nel corso dell’intervista rilasciata a Gazzetta.it, André Villas-Boas, attuale presidente del Porto ed ex vice di José Mourinho ai tempi dell’ Inter, ha ricordato con emozione il periodo vissuto in nerazzurro, sottolineando quanto quell’esperienza sia stata formativa per la sua carriera. Il dirigente portoghese ha poi commentato anche la situazione del calcio italiano, soffermandosi sulla mancata qualificazione della Nazionale ai prossimi Mondiali. IL RICORDO DELL’INTER E DI MOURINHO – «Ero più giovane.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Villas-Boas ricorda l’Inter: «Quella è stata una bella esperienza che ricordo con piacere. Con Mou ho imparato molto»

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