Giacomo Poretti ha compiuto 70 anni. Nato in provincia di Milano, ha lavorato come infermiere prima di intraprendere la carriera nel teatro e nel cinema. È membro del trio comico con Aldo e Giovanni, con i quali ha partecipato a numerosi spettacoli e programmi televisivi. Negli ultimi anni, si è dedicato anche a progetti come film, spettacoli e collaborazioni artistiche. La sua carriera è iniziata nel mondo dello spettacolo, passando attraverso varie esperienze professionali.

Dall’officina all’ospedale Prima del teatro, del cinema, dei libri e della fama, c’è la fabbrica. Giacomo Poretti ha infatti lasciato la scuola molto presto, andando a lavorare in fabbrica per anni come metalmeccanico, un’esperienza che, come ha raccontato, gli ha lasciato anche conseguenze fisiche, tra cui una parziale perdita dell’udito (come riportato dal Corriere della Sera). Poi, a 18 anni, arriva una svolta: entra all’ospedale civile di Legnano come infermiere dove resta per oltre un decennio, dal 1974 al 1985. È un passaggio fondamentale che l'attore ha raccontato anni dopo nel libro Turno di notte, rileggendo quel periodo della vita con uno sguardo più maturo.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giacomo Poretti compie 70 anni: dall’ospedale al teatro, il trio con Aldo e Giovanni e i suoi impegni più recenti

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Poretti compie 70 anni: tra l’acciaio della fabbrica e il mito del Trio? Cosa sapere Giacomo Poretti compie settant'anni il 25 aprile tra ricordi di fabbrica e teatro.

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