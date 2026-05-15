Giacomo Poretti, noto comico e attore, condivide il suo amore per l’Inter, una passione che ha vissuto attraverso diverse stagioni e momenti significativi. Ricorda con entusiasmo alcune delle imprese della squadra, come la conquista di trofei nazionali, e narra aneddoti legati alle sue esperienze personali e alle sfide vissute insieme ai suoi amici. Tra ricordi di partite memorabili e incontri con ex calciatori, Poretti rivive un legame che dura da anni e che ha segnato la sua vita.

di Lorenzo Vezzaro Giacomo Poretti racconta la sua fede nerazzurra tra Coppa Italia, scudetto e gli incredibili aneddoti vissuti con Aldo e Giovanni. L’attore Giacomo Poretti ha concesso una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport per celebrare i successi stagionali dell’Inter, ripercorrendo la sua storica passione per i colori nerazzurri e i momenti vissuti con i compagni Aldo e Giovanni. IL TRIONFO DI CHIVU E IL MERCATO — «Innanzitutto, dobbiamo tutti fare i complimenti a Chivu, che si è rivelato un tecnico strepitoso. Conquistare due trofei al primo anno è un’impresa clamorosa. Ora l’obiettivo sarà quello di abbassare l’età media. Abbiamo giocatori fortissimi ma un po’ avanti con l’età, Marotta è bravo: sono certo che in estate lavorerà sui giovani». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Giacomo Poretti e l’amore per l’Inter: «Che impresa Chivu! Da Ronaldo a Mou, ecco i miei ricordi»

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