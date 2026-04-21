Il tecnico si è mostrato entusiasta dopo la vittoria, sottolineando il contributo dei giocatori subentrati durante la partita. Ha parlato di una rimonta sorprendente e ha espresso la volontà di continuare a sognare in vista dei prossimi incontri. Tra i commenti, ha menzionato anche l’allenatore, senza fare paragoni diretti e specificando di essere semplicemente lui stesso. La squadra si prepara ora a futuri impegni con ottimismo.

Per la prima finale da allenatore, dopo le tante da difensore dal sinistro educato, Cristian Chivu ha scelto la maniera più interista e, quindi, identitaria: folle, irrazionale, imprevedibile e, per questo, amata dai tifosi. Il popolo nerazzurro non sopporta la noia, si sa, e ama la pazzia, come quella che si scatena con una rimonta così, nata anche da una rete segnata di testa dal regista. L’Inter prosegue, dunque, su entrambi i sentieri, due trofei insieme per dimenticare le delusioni che arrivavano in serie una stagione fa e, sotto sotto, per scordare anche l’amarezza stagionale chiamata Bodo. Un’altra squadra di quattro lettere stava...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu: "Rimonta da pazza Inter, possiamo sognare. Come Mou? Io sono solo Christian"

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