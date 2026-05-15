Nella notte tra l’11 e il 12 aprile, a Massa, un uomo di 47 anni è stato trovato morto. I risultati dell’autopsia hanno rivelato che la sua morte è stata causata da un violento episodio di aggressione avvenuto davanti al figlio. La vicenda ha portato all’apertura di un’indagine da parte delle forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire le dinamiche dell’accaduto. La famiglia e i conoscenti sono stati informati sui dettagli emersi dagli accertamenti medici.

La morte di Giacomo Bongiorni, 47 anni, avvenuta a Massa nella notte tra l’11 e il 12 aprile al termine di una violenta aggressione in piazza Palma, si conferma al centro di un’indagine complessa che intreccia responsabilità individuali, dinamiche di gruppo e una ricostruzione medico-legale ancora in fase di definizione. I risultati dell’autopsia depositata in Procura delineano infatti un quadro in cui il decesso non sarebbe riconducibile a un singolo evento, ma a una serie di concause traumatiche che hanno determinato una massiva emorragia cerebrale. Il caso resta ora all’esame della magistratura, che sta valutando le diverse posizioni degli indagati e ricostruendo nel dettaglio le fasi di una rissa degenerata rapidamente in un’aggressione letale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Giacomo è morto così!”. I risultati dell’autopsia sul papà massacrato di botte davanti al figlio

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