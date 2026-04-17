Giacomo Bongiorni è morto per un’emorragia cerebrale vasta L’autopsia sul 47enne morto davanti al figlio di 11 anni

Un uomo di 47 anni è deceduto a causa di un’emorragia cerebrale estesa, determinata dalle ferite riportate durante un'aggressione. L’autopsia ha rilevato anche fratture alla mandibola, dislocata dalla posizione normale, causate dai colpi ricevuti. La morte è avvenuta davanti al figlio di 11 anni, e l’indagine medica ha evidenziato le gravi lesioni subite.

Giacomo Bongiorni è morto per un’emorragia cerebrale vasta e profonda, creata dalle botte prese, oltre a danni alla « mandibola andata dislocata dalla sede naturale » a causa dei colpi ricevuti. Queste le prime informazioni che emergono dall’autopsia del 47enne di Massa, ucciso davanti al figlio 11enne. Dall’esame autoptico, condotto dal professore Francesco Ventura, potrebbero emergere anche quali colpi abbiano determinato esattamente la morte. Bongiorni è stato colpito da più soggetti indagati, cinque al momento, tutti giovanissimi. La procura di Massa deve individuare tra loro chi, tra calci e pugni, deve esser realmente indagato per omicidio volontario.🔗 Leggi su Open.online

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