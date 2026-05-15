Come è morto Giacomo Bongiorni massacrato di botte davanti al figlio | i risultati dell' autopsia
Nella notte tra l’11 e il 12 aprile, un uomo di 47 anni è morto a Massa dopo una colluttazione in piazza Palma. L’autopsia ha evidenziato che la sua morte è stata causata da una serie di calci e pugni, combinati a una caduta durante l’alterco. La violenza si è svolta davanti al figlio dell’uomo. Sono ancora in corso le indagini per chiarire le dinamiche di questa aggressione.
Una serie brutale di calci e pugni, che insieme alla caduta sono risultati fatali. A causare la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne deceduto nella notte tra l'11 e il 12 aprile a Massa al termine di una violenta colluttazione avvenuta in piazza Palma, sarebbe stato un insieme di concause. A. 🔗 Leggi su Today.it
Aggredito da un gruppo di ragazzini ubriachi: Giacomo Bongiorni muore davanti al figlio di 11 anni
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Come mai non avete mostrato pure le immagini dell'uccisione di Giacomo Bongiorni per mano di una baby gang di immigrati? x.com
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