Giachetti si incatena | sciopero della fame e della sete
Un uomo si è incatenato in segno di protesta, iniziando uno sciopero della fame e della sete. La sua azione mira a attirare l’attenzione su una decisione presa dalla maggioranza che, secondo lui, compromette il funzionamento della Commissione Vigilanza. La protesta si inserisce in un contesto di tensioni politiche, con il blocco dell’attività della commissione che rischia di influenzare il funzionamento delle istituzioni. La decisione ha suscitato reazioni tra gli altri membri e osservatori del settore.
? Punti chiave Come può lo sciopero della sete forzare la mano della maggioranza?. Perché il blocco della Commissione Vigilanza mette a rischio la democrazia?. Chi protegge la salute del deputato durante l'autosequestro a Montecitorio?. Quali conseguenze avrà la paralisi della Commissione sul servizio pubblico Rai?.? In Breve Protesta dura da 12 giorni con escalation verso lo sciopero della sete.. Mauro Del Barba e personale sanitario monitorano il deputato in aula.. Lavori parlamentari sospesi a Montecitorio fino a lunedì alle ore 18.30.. Blocco della Commissione Vigilanza Rai per mancanza del numero legale..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
GIACHETTI SI INCATENA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
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