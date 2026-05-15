Giachetti si incatena | sciopero della fame e della sete

Un uomo si è incatenato in segno di protesta, iniziando uno sciopero della fame e della sete. La sua azione mira a attirare l’attenzione su una decisione presa dalla maggioranza che, secondo lui, compromette il funzionamento della Commissione Vigilanza. La protesta si inserisce in un contesto di tensioni politiche, con il blocco dell’attività della commissione che rischia di influenzare il funzionamento delle istituzioni. La decisione ha suscitato reazioni tra gli altri membri e osservatori del settore.

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