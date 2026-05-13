Vigilanza Rai Giachetti in sciopero della fame da 9 giorni a causa dello stallo | Pronto a nuove proteste
Dopo nove giorni di sciopero della fame, un deputato di Italia Viva ha annunciato di essere pronto a proseguire con altre proteste. La sua azione deriva da una situazione di stallo alla Commissione di Vigilanza, che non ha ancora adottato le modifiche previste dalle norme europee. La protesta si inserisce in un contesto di tensione tra le forze politiche e le istituzioni responsabili della vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo.
Dopo nove giorni di sciopero della fame, il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti denuncia la paralisi della Commissione di Vigilanza e il mancato adeguamento alle norme europee. Una protesta contro il "sequestro" della democrazia che ignora i richiami del Quirinale.🔗 Leggi su Fanpage.it
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#Floridia vede #Giachetti, in sciopero della fame per lo stallo in Vigilanza #Rai: giudizio condiviso sulla gravità del blocco e appello alla premier #Meloni perché intervenga e solleciti la maggioranza a sbloccare subito la Commissione. x.com
Roberto Giachetti. . Settimo giorno di sciopero della fame per denunciare il blocco della commissione di vigilanza Rai che dura da venti mesi e la resa delle istituzioni di fronte a una situazione inaccettabile. Continuerò fino a quando sarà necessario. - Facebook facebook
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