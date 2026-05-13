Vigilanza Rai Giachetti in sciopero della fame da 9 giorni a causa dello stallo | Pronto a nuove proteste

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo nove giorni di sciopero della fame, un deputato di Italia Viva ha annunciato di essere pronto a proseguire con altre proteste. La sua azione deriva da una situazione di stallo alla Commissione di Vigilanza, che non ha ancora adottato le modifiche previste dalle norme europee. La protesta si inserisce in un contesto di tensione tra le forze politiche e le istituzioni responsabili della vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo nove giorni di sciopero della fame, il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti denuncia la paralisi della Commissione di Vigilanza e il mancato adeguamento alle norme europee. Una protesta contro il "sequestro" della democrazia che ignora i richiami del Quirinale.🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Vigilanza Rai, ignorato l’appello di Mattarella: arriva lo sciopero della fame per uscire dallo stallo

Leggi anche: Rai, scontro al Senato: Ronzulli nega a Floridia (M5S) di riportate all’Aula il monito di Mattarella sullo stallo della Vigilanza

Temi più discussi: Stallo in vigilanza Rai, Giachetti in sciopero della fame: No a bandiera bianca delle istituzioni; Commissione Vigilanza Rai: Roberto Giachetti in sciopero della fame (5.05.2026); Giachetti in sciopero della fame per lo sblocco immediato della Commissione Vigilanza Rai; Giachetti: La paralisi della Vigilanza è una ferita alla democrazia. Perchè ho iniziato lo sciopero della fame.

vigilanza rai vigilanza rai giachetti inVigilanza Rai, Giachetti in sciopero della fame da 9 giorni a causa dello stallo: Pronto a nuove protesteDopo nove giorni di sciopero della fame, il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti denuncia la paralisi della Commissione di Vigilanza e il mancato ... fanpage.it

vigilanza rai vigilanza rai giachetti inGiachetti in sciopero della fame per lo sblocco immediato della Commissione Vigilanza RaiCon la mia iniziativa non violenta chiedo tre punti: lo sblocco immediato della Commissione Vigilanza Rai, la nomina del presidente della Rai e l’avvio della riforma della governance Rai in Commissio ... dire.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web