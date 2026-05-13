Vigilanza Rai Giachetti in sciopero della fame da 9 giorni a causa dello stallo | Pronto a nuove proteste

Dopo nove giorni di sciopero della fame, un deputato di Italia Viva ha annunciato di essere pronto a proseguire con altre proteste. La sua azione deriva da una situazione di stallo alla Commissione di Vigilanza, che non ha ancora adottato le modifiche previste dalle norme europee. La protesta si inserisce in un contesto di tensione tra le forze politiche e le istituzioni responsabili della vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo.

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