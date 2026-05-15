Giachetti si ammanetta in Aula | La maggioranza sblocchi la commissione di Vigilanza Rai
Durante una seduta alla Camera, un deputato si è legato con una fascetta alle mani, protestando contro il presunto blocco della Commissione di Vigilanza Rai da parte della maggioranza. La manifestazione è avvenuta davanti ai colleghi presenti in Aula, che hanno assistito all’atto come forma di dissenso. La protesta si è svolta nel contesto di una discussione sulle modalità di nomina e funzionamento della Commissione, con il deputato che ha chiesto un intervento delle forze politiche per sbloccare la situazione.
AGI - Roberto Giachetti si ammanetta in Aula alla Camera. “Contro il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza, mi auto sequestro nella casa della democrazia e passo da questo momento allo sciopero della fame a quello della sete ”, ha detto deputato di Italia Viva, in un intervento nell'assemblea di Montecitorio alla fine del quale si è ammanettato al proprio banco parlamentare. Giachetti: "La maggioranza si occupi della salute della democrazia". “Al dodicesimo giorno di sciopero della fame per chiedere il ritorno alla legalità, sbloccando la paralisi e il sequestro della Commissione Vigilanza Rai, nella maggioranza nessuno ha ritenuto di dover dare qualsiasi segnale, se non preoccuparsi per la mia salute. 🔗 Leggi su Agi.it
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