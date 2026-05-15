Giachetti si ammanetta in Aula | La maggioranza sblocchi la commissione di Vigilanza Rai

Durante una seduta alla Camera, un deputato si è legato con una fascetta alle mani, protestando contro il presunto blocco della Commissione di Vigilanza Rai da parte della maggioranza. La manifestazione è avvenuta davanti ai colleghi presenti in Aula, che hanno assistito all’atto come forma di dissenso. La protesta si è svolta nel contesto di una discussione sulle modalità di nomina e funzionamento della Commissione, con il deputato che ha chiesto un intervento delle forze politiche per sbloccare la situazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui