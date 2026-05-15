Giachetti si ammanetta in Aula | Si sblocchi la Vigilanza Rai Il centrodestra assicura i

Da agi.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In aula alla Camera, un deputato si è legato le mani con delle fascette, chiedendo che venga sbloccata la Commissione di vigilanza Rai. La sua protesta è arrivata dopo che si sono verificati ritardi e blocchi nelle riunioni della commissione stessa. Il centrodestra ha risposto alla situazione con dichiarazioni di rassicurazione, confermando l’intenzione di affrontare la questione. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e ha suscitato diverse reazioni tra i colleghi.

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AGI - Roberto Giachetti si è ammanetta in Aula alla Camera. “Contro il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza, mi auto sequestro nella casa della democrazia e passo da questo momento allo sciopero della fame a quello della sete ”, ha detto deputato di Italia Viva, in un intervento nell'assemblea di Montecitorio  alla fine del quale si è ammanettato al proprio banco parlamentare. Giachetti: "La maggioranza si occupi della salute della democrazia". “Al dodicesimo giorno di sciopero della fame per chiedere il ritorno alla legalità, sbloccando la paralisi e il sequestro della Commissione Vigilanza Rai, nella maggioranza nessuno ha ritenuto di dover dare qualsiasi segnale, se non preoccuparsi per la mia salute. 🔗 Leggi su Agi.it

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