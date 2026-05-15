Giachetti si ammanetta in Aula | Si sblocchi la Vigilanza Rai Il centrodestra assicura i

In aula alla Camera, un deputato si è legato le mani con delle fascette, chiedendo che venga sbloccata la Commissione di vigilanza Rai. La sua protesta è arrivata dopo che si sono verificati ritardi e blocchi nelle riunioni della commissione stessa. Il centrodestra ha risposto alla situazione con dichiarazioni di rassicurazione, confermando l’intenzione di affrontare la questione. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e ha suscitato diverse reazioni tra i colleghi.

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