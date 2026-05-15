Giachetti si ammanetta al banco della Camera
Dopo aver preso la parola in Aula, un parlamentare si è legato al proprio banco con una catena. L’azione è avvenuta durante una seduta della Camera dei Deputati, senza altri interventi o dichiarazioni immediatamente successive. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e ha suscitato reazioni tra i colleghi presenti in aula. La seduta è proseguita successivamente con i lavori parlamentari, senza interruzioni ufficiali legate a quanto accaduto.
“Contro il sequestro della commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza, mi autosequestro nella casa della democrazia e passo da questo momento allo sciopero della fame a quello della sete”. Lo ha detto Roberto Giachetti, deputato di Italia viva, in un intervento nell’Aula della Camera, alla fine del quale si è ammanettato al proprio banco parlamentare. “Sono al dodicesimo giorno di sciopero della fame per chiedere il ritorno alla legalità, sbloccando la paralisi e il sequestro della commissione Vigilanza Rai, nella maggioranza nessuno ha ritenuto di dover dare qualsiasi segnale, se non preoccuparsi per la mia salute. Invece di preoccuparsi per la mia salute, sarebbe utile che tutti ci occupassimo della salute della democrazia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Giachetti si ammanetta al banco alla Camera: Non esco finché la maggioranza non si impegna.
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Il deputato di Italia Viva, al 12esimo giorno di sciopero della fame, ha annunciato che da oggi inizierà anche quello della sete. #Giachetti x.com
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La nuova pagliacciata del parassita Giachetti facebook