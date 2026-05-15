Giachetti si ammanetta al banco della Camera

Dopo aver preso la parola in Aula, un parlamentare si è legato al proprio banco con una catena. L’azione è avvenuta durante una seduta della Camera dei Deputati, senza altri interventi o dichiarazioni immediatamente successive. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e ha suscitato reazioni tra i colleghi presenti in aula. La seduta è proseguita successivamente con i lavori parlamentari, senza interruzioni ufficiali legate a quanto accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui