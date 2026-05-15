Basta sbloccate la commissione Vigilanza Rai Giachetti si ammanetta al banco della Camera – Il video
Un deputato ha annunciato di essersi autosequestrato nella sede della Camera in segno di protesta contro il blocco della commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Nelle sue dichiarazioni, ha chiesto la riattivazione immediata della commissione, definendo la sua azione come un gesto di resistenza. Insieme alla decisione di autosequestarsi, ha annunciato l’intenzione di iniziare uno sciopero della fame e della sete, criticando quello che ha definito un sequestro politico della commissione.
«Contro il sequestro della commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza, mi autosequestro nella casa della democrazia e passo da questo momento allo sciopero della fame a quello della sete». Con queste parole Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, in un intervento nell’Aula della Camera, si è ammanettato al proprio banco parlamentare. «Al dodicesimo giorno di sciopero della fame per chiedere il ritorno alla legalità, sbloccando la paralisi e il sequestro della Commissione Vigilanza Rai, nella maggioranza -ha avvertito Giachetti- nessuno ha ritenuto di dover dare qualsiasi segnale, se non preoccuparsi per la mia salute. Invece di preoccuparsi per la mia salute, sarebbe utile che tutti ci occupassimo della salute della democrazia. 🔗 Leggi su Open.online
INACCETTABILE BLOCCO DELLA VIGILANZA RAI DA PARTE DELLA MAGGIORANZA #news #shorts
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