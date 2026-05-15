Basta sbloccate la commissione Vigilanza Rai Giachetti si ammanetta al banco della Camera – Il video

Un deputato ha annunciato di essersi autosequestrato nella sede della Camera in segno di protesta contro il blocco della commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Nelle sue dichiarazioni, ha chiesto la riattivazione immediata della commissione, definendo la sua azione come un gesto di resistenza. Insieme alla decisione di autosequestarsi, ha annunciato l’intenzione di iniziare uno sciopero della fame e della sete, criticando quello che ha definito un sequestro politico della commissione.

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