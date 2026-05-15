Ghisalba presentata a Palazzo Pirelli la 24ª Sagra del salame tipico bergamasco

Martedì 12 maggio si è tenuta a Palazzo Pirelli la presentazione della 24ª edizione della Sagra del salame tipico bergamasco, organizzata dalla Pro Loco di Ghisalba. Alla cerimonia erano presenti rappresentanti dell’amministrazione comunale, della Provincia di Bergamo, del Consiglio regionale della Lombardia e dell’Associazione Norcini Bergamaschi, che hanno patrocinato l’evento. La manifestazione si svolgerà nel paese e si concentra sulla promozione del salame tradizionale bergamasco, coinvolgendo diverse realtà locali.

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Ghisalba. È stata presentata martedì 12 maggio, a Palazzo Pirelli, la 24ª edizione della Sagra del salame tipico bergamasco, organizzata dalla Pro Loco Ghisalba con il patrocinio del Comune, della Provincia di Bergamo, del Consiglio regionale della Lombardia e dell’Associazione Norcini Bergamaschi. A fargli da eco, il sindaco di Ghisalba,Gianluigi Conti: “Ringraziamo il Consiglio regionale della Lombardia per il patrocinio e l’ospitalità. Un grazie particolare va a tutti coloro che, a vario titolo, contribuiscono a organizzare un evento diventato ormai una tradizione. È una manifestazione – conclude il primo cittadino – molto sentita, non solo in paese, e capace di attrarre molte persone dall’intera regione”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Benevento, 24ª tappa di “Sii saggio, guida sicuro” al Palazzo del GovernoUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Sant’Olcese celebra il gusto: torna la sagra tra fave e salameIl piazzale della chiesa di Sant’Olcese si preparerà ad accogliere la ventinovesima edizione della Sagra Fave e Salame, un appuntamento che il... Ghisalba, presentata a Palazzo Pirelli la 24ª Sagra del salame tipico bergamascoGhisalba. È stata presentata martedì 12 maggio, a Palazzo Pirelli, la 24ª edizione della Sagra del salame tipico bergamasco, organizzata dalla Pro Loco Ghisalba con il patrocin ... bergamonews.it Storie e misteri del Lago di Como in mostra a Palazzo Pirelli fino all’8 maggioStorie e misteri del lago di Como sbarca a Palazzo Pirelli. Questa mattina è stata inaugurata allo Spazio Eventi la mostra Il Lario a fumetti, ... espansionetv.it