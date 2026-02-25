Benevento 24ª tappa di Sii saggio guida sicuro al Palazzo del Governo

Da puntomagazine.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
benevento 24170 tappa di sii saggio guida sicuro al palazzo del governo
© Puntomagazine.it - Benevento, 24ª tappa di “Sii saggio, guida sicuro” al Palazzo del Governo

A Benevento oltre 100 studenti partecipano alla tappa di “Sii saggio, guida sicuro” con formazione, simulazioni e concorso dedicato alla sicurezza stradale. Nella mattinata odierna (24 febbraio 2026) si è svolto presso il Palazzo del Governo di Benevento la  ventiquattresima tappa del progetto sulla sicurezza stradale #s ii saggio, guida sicuro anno 20252026 nell’ambito della campagna promossa dalla Regione Campania, dall’ANCI Campania e dall’Associazione “Meridiani”. All’evento hanno preso parte circa 100 studenti, appartenenti a quattro istituti di istruzione superiore della città. La manifestazione si è articolata in una prima fase di formazione e sensibilizzazione alla guida sicura con l’intervento di esperti della Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco, dell’Università Federico II di Napoli e di Anas Campania; ad essa ha fatto seguito un momento interattivo con la partecipazione diretta dei giovani presenti ad un percorso virtuale che simulava la guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

“Sii Saggio, Guida Sicuro”: tappa ad Avellino per educare i giovani alla sicurezza stradaleQuesta mattina ad Avellino è partito il progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro”.

Scegli la sicurezza, scegli la vita: la tappa avellinese di “Sii Saggio, Guida Sicuro” scuote i giovaniQuesta mattina ad Avellino i giovani hanno assistito a un evento che fa riflettere.

Temi più discussi: Gazzetta di Benevento; A Benevento, nuovi spazi nell'unità operativa di Neurologia del 'San Pio'; Gazzetta di Benevento; Gazzetta di Benevento.

Sii Saggio, Guida Sicuro, tappa a Benevento: studenti protagonisti della cultura della sicurezzaOltre 8.250 studenti formati e 23 tappe in tutto il territorio campano, sono i numeri della dodicesima edizione di #siisaggioguidasicuro, progetto che ha l’obiettivo di educare i giovani a comportamen ... ntr24.tv

Benevento, lezioni di guida sicura in Prefettura per 100 studentiNella mattinata si è svolto presso il Palazzo del Governo di Benevento la ventiquattresima tappa del progetto sulla sicurezza ... msn.com