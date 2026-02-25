Benevento 24ª tappa di Sii saggio guida sicuro al Palazzo del Governo

A Benevento oltre 100 studenti partecipano alla tappa di “Sii saggio, guida sicuro” con formazione, simulazioni e concorso dedicato alla sicurezza stradale. Nella mattinata odierna (24 febbraio 2026) si è svolto presso il Palazzo del Governo di Benevento la ventiquattresima tappa del progetto sulla sicurezza stradale #s ii saggio, guida sicuro anno 20252026 nell’ambito della campagna promossa dalla Regione Campania, dall’ANCI Campania e dall’Associazione “Meridiani”. All’evento hanno preso parte circa 100 studenti, appartenenti a quattro istituti di istruzione superiore della città. La manifestazione si è articolata in una prima fase di formazione e sensibilizzazione alla guida sicura con l’intervento di esperti della Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco, dell’Università Federico II di Napoli e di Anas Campania; ad essa ha fatto seguito un momento interattivo con la partecipazione diretta dei giovani presenti ad un percorso virtuale che simulava la guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

“Sii Saggio, Guida Sicuro”: tappa ad Avellino per educare i giovani alla sicurezza stradaleQuesta mattina ad Avellino è partito il progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro”.

Scegli la sicurezza, scegli la vita: la tappa avellinese di “Sii Saggio, Guida Sicuro” scuote i giovaniQuesta mattina ad Avellino i giovani hanno assistito a un evento che fa riflettere.

Temi più discussi: Gazzetta di Benevento; A Benevento, nuovi spazi nell'unità operativa di Neurologia del 'San Pio'; Gazzetta di Benevento; Gazzetta di Benevento.

Sii Saggio, Guida Sicuro, tappa a Benevento: studenti protagonisti della cultura della sicurezzaOltre 8.250 studenti formati e 23 tappe in tutto il territorio campano, sono i numeri della dodicesima edizione di #siisaggioguidasicuro, progetto che ha l’obiettivo di educare i giovani a comportamen ... ntr24.tv

Benevento, lezioni di guida sicura in Prefettura per 100 studentiNella mattinata si è svolto presso il Palazzo del Governo di Benevento la ventiquattresima tappa del progetto sulla sicurezza ... msn.com

Martedì 24 febbraio, ore 9.30, la Prefettura di Benevento ospiterà la ventiquattresima tappa della campagna di sensibilizzazione ‘Sii Saggio, Guida Sicuro’. Di seguito i dettagli. - facebook.com facebook