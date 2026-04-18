A Sant’Olcese si avvicina la ventinovesima edizione della Sagra Fave e Salame, che si terrà nel piazzale della chiesa sabato 25 aprile, a partire dalle 12. L’evento, dedicato ai prodotti locali, richiama ogni anno numerosi visitatori che si riuniscono per gustare le specialità di stagione. La manifestazione si svolge nel tradizionale contesto della comunità e rappresenta un momento di convivialità e condivisione.

Il piazzale della chiesa di Sant’Olcese si preparerà ad accogliere la ventinovesima edizione della Sagra Fave e Salame, un appuntamento che il prossimo sabato 25 aprile vedrà i visitatori riuniti a partire dalle ore 12. L’iniziativa, radicata nel tessuto sociale del genovese, è promossa dal Circolo ACLI Sant’Olcese insieme alle varie associazioni del territorio per celebrare l’arrivo della primavera attraverso i sapori tipici della zona. Resilienza gastronomica e identità locale tra tradizione e gestione pratica. L’evento non rappresenta solo una celebrazione culinaria, ma un pilastro dell’economia sociale locale, capace di mantenere viva la memoria storica del territorio attraverso la valorizzazione di prodotti specifici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sant’Olcese celebra il gusto: torna la sagra tra fave e salame

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