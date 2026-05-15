Stasera su Canale 5 va in onda una puntata speciale del Grande Fratello Vip, durante la quale la conduttrice Ilary Blasi farà il suo ingresso nella Casa. La serata prevede anche l'eliminazione di alcuni concorrenti e la comunicazione di vari verdetti. La conduttrice apparirà nel corso della trasmissione, che comprende momenti di confronto e annunci ufficiali riguardanti i partecipanti. La puntata si svolge in diretta e si concluderà con le decisioni prese dai concorrenti e dalla produzione.

Serata decisiva per il Grande Fratello Vip: Ilary Blasi sorprende i concorrenti entrando nella Casa, mentre televoti flash, eliminazioni e nuovi verdetti cambiano gli equilibri prima della semifinale Torna questa sera, venerdì 15 maggio, in prima serata su Canale 5, un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Alla guida della diciassettesima puntata ci sarà come sempre Ilary Blasi, affiancata in studio da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La semifinale del reality è ormai vicina e la tensione nella Casa cresce sempre di più. Tra televoto decisivo, confronti infuocati e sorprese inattese, la serata promette nuovi colpi di scena. Grande Fratello Vip, stasera viene eletto il quarto finalista Uno dei momenti più attesi della puntata riguarda il televoto in corso tra Raul Dumitras e Renato Biancardi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - GF Vip stasera su Canale 5: Ilary Blasi entra nella Casa, eliminati e verdetti

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Grande Fratello Vip torna con Ilary Blasi Trattativa entrata nel vivo

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