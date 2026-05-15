GF Vip Sondaggi | Raul o Renato in finale? Stasera sfida all' ultimo voto

Da movieplayer.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera al GF Vip verrà annunciato il quarto finalista durante la diretta condotta da Ilary Blasi. Nei sondaggi online, Raul Dumitras e Renato Biancardi sono molto vicini nel numero di voti ricevuti. Questi risultati indicano che la scelta tra i due potrebbe essere ancora aperta, con poche differenze tra le preferenze del pubblico. La puntata si concentra sulla sfida tra i due concorrenti, che si disputano un posto in finale.

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Anticipazioni GF Vip stasera 15 maggio: Ilary Blasi decreta il quarto finalista. Raul Dumitras e Renato Biancardi sono divisi da pochissimi voti nei sondaggi. Chi la spunterà al fotofinish? Nuovo appuntamento questa sera, venerdì 15 maggio, in prima serata su Canale 5 con il Grande Fratello. Il reality show condotto da Ilary Blasi, affiancata in studio dalle pungenti opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, arriva alla sua diciassettesima puntata di questa ottava edizione. La serata si preannuncia a dir poco decisiva: dopo aver già decretato le prime tre finaliste donne, il televoto di questa settimana eleggerà finalmente il primo rappresentante maschile a conquistare un posto per la finalissima. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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