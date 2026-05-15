Stasera al GF Vip verrà annunciato il quarto finalista durante la diretta condotta da Ilary Blasi. Nei sondaggi online, Raul Dumitras e Renato Biancardi sono molto vicini nel numero di voti ricevuti. Questi risultati indicano che la scelta tra i due potrebbe essere ancora aperta, con poche differenze tra le preferenze del pubblico. La puntata si concentra sulla sfida tra i due concorrenti, che si disputano un posto in finale.

Anticipazioni GF Vip stasera 15 maggio: Ilary Blasi decreta il quarto finalista. Raul Dumitras e Renato Biancardi sono divisi da pochissimi voti nei sondaggi. Chi la spunterà al fotofinish? Nuovo appuntamento questa sera, venerdì 15 maggio, in prima serata su Canale 5 con il Grande Fratello. Il reality show condotto da Ilary Blasi, affiancata in studio dalle pungenti opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, arriva alla sua diciassettesima puntata di questa ottava edizione. La serata si preannuncia a dir poco decisiva: dopo aver già decretato le prime tre finaliste donne, il televoto di questa settimana eleggerà finalmente il primo rappresentante maschile a conquistare un posto per la finalissima. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - GF Vip Sondaggi: Raul o Renato in finale? Stasera sfida all'ultimo voto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GFVIP RENATO e RAUL CHI ANDRÀ in FINALE | IL VERDETTO dei SONDAGGI

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, sondaggi puntata 16 maggio: chi tra Raul e Renato conquista la finale?

GF Vip, Lucia bacia Renato poi corre da RaulNuovi intrighi e triangoli amorosi al Grande Fratello Vip, dove Lucia Ilardo sembra proprio non riuscire a decidere fra Raul e Renato.

Purtroppo la seconda finalista sarà Adriana Volpe #gfvip x.com

GF Vip Sondaggi: Raul o Renato in finale? Stasera sfida all'ultimo votoChi è il quarto finalista del GF Vip? Sondaggi cortissimi tra Raul e Renato per la puntata di stasera 15 maggio. Scopri le percentuali shock. movieplayer.it

GF Vip, sondaggi televoto finalista del 15 maggio: sfida alla pari tra Raul e RenatoOnline c'è un sostanziale equilibrio tra i concorrenti che si giocano un posto in finale: Renato è al 50,14%, Raul al 49,86% ... it.blastingnews.com