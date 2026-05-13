Nella casa del Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo si è assicurata un posto in finale grazie alle preferenze del pubblico. Raul Dumitras e Renato Biancardi si trovano invece al televoto, competendo per il quarto posto. La convivenza tra i concorrenti è segnata da momenti di tensione, accuse e strategie, con i tre personaggi coinvolti nelle dinamiche più intense di questa edizione.

Lucia Ilardo conquista la finale dopo il televoto del pubblico, mentre Raul Dumitras e Renato Biancardi si giocano il quarto posto disponibile tra tensioni, accuse e strategie nella Casa. Nuova puntata ricca di tensioni e colpi di scena al Grande Fratello Vip. Nel corso della diretta andata in onda ieri sera 12 maggio, il pubblico ha decretato Lucia Ilardo come terza finalista del reality, mentre al centro della serata è esploso il caso che coinvolge Francesca Manzini e Raul Dumitras. Lucia Ilardo è la terza finalista del Grande Fratello Vip Il televoto della settimana vedeva in nomination Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Raimondo Todaro, Raul Dumitras e Renato Biancardi.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - GF Vip: Lucia Ilardo finalista, Raul e Renato finiscono al televoto

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