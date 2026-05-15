GF Vip il videomessaggio di Annalisa | Grazie alla coreografa Manzini daje di tecnicismo centrale Il video

Da today.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Annalisa ha pubblicato un videomessaggio rivolto ai partecipanti del Grande Fratello Vip. Nel video, ha ringraziato una coreografa di nome Manzini e ha menzionato l’importanza di alcuni aspetti tecnici centrali alla coreografia. La cantante, tra un impegno musicale e uno lavorativo, ha trovato il modo di seguire l’andamento del reality. Il video è stato condiviso sui social media e ha suscitato commenti tra i fan, che hanno apprezzato il suo supporto e la sua presenza virtuale.

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Tra un evento musicale e l'altro e un impegno di lavoro e l'altro, Annalisa ha il tempo per seguire il Grande Fratello Vip. Lo aveva già fatto capire qualche settimana fa commentando su X un video postato da una sua fan, che aveva scritto come didascalia: “E stasera concerto di Annalisa a Torino”. 🔗 Leggi su Today.it

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CANZONE ESTIVA - ANNALISA - Ballo sociale - coreografia Enza Pepe

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