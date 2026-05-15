GF Vip il videomessaggio di Annalisa | Grazie alla coreografa Manzini daje di tecnicismo centrale Il video

Annalisa ha pubblicato un videomessaggio rivolto ai partecipanti del Grande Fratello Vip. Nel video, ha ringraziato una coreografa di nome Manzini e ha menzionato l’importanza di alcuni aspetti tecnici centrali alla coreografia. La cantante, tra un impegno musicale e uno lavorativo, ha trovato il modo di seguire l’andamento del reality. Il video è stato condiviso sui social media e ha suscitato commenti tra i fan, che hanno apprezzato il suo supporto e la sua presenza virtuale.

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