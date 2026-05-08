GF Vip Francesca Manzini sorpresa a nascondere i biscotti sotto l’accappatoio VIDEO | il gesto alla telecamere è esilarante

Nella casa del Grande Fratello VIP, durante la prima serata, è stato condiviso un video diventato virale che mostra Francesca Manzini mentre nascondeva dei biscotti sotto l’accappatoio. La concorrente romana ha cercato di evitare di essere vista dalle telecamere, in un episodio che ha attirato l’attenzione degli spettatori. Il momento è stato definito divertente e ha generato numerosi commenti online.

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Momento esilarante nella casa del Grande Fratello VIP: infatti nella prima serata di oggi è diventato virale un video che vede protagonista Francesca Manzini: la concorrente romana è stata sorpresa mentre nascondeva dei biscotti sotto l’accappatoio, cercando poi di non farsi notare dalle telecamere. Nel filmato, diventato rapidamente virale sui social, la Manzini guarda verso. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. GF Vip, Manzini in lacrime (VIDEO): “Dimmi la verità, sono un ces*o? Todaro risponde: “Non credi in te stessa, ti sei lasciata andare.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate “In faccia alle telecamere”. GF Vip, Francesca Manzini e Raul Dumitras in lacrime: il gestoNella Casa del Grande Fratello Vip la corsa verso la finale continua tra tensioni, strategie e alleanze sempre più fragili. Grande Fratello Vip 2026, una grande emozione per Francesca Manzini: la sorpresa della mamma e l’appello “denunciate subito” | Video MediasetE’ tempo di sorprese al Grande Fratello Vip 2026: nella casa arriva Gabriella, la mamma di Francesca Manzini. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Grande Fratello VIP: La lite tra Marco Berry e Francesca Manzini Video; GF Vip stasera su Canale 5: fidanzato segreto di Francesca Manzini, Alvin entra nella casa; Francesca Manzini choc al Gf Vip: Lavoravo con l'emiro del Qatar. E lascia tutti a bocca aperta; Grande Fratello Vip, Marco Berry perde il controllo contro Francesca Manzini, intervengono gli autori. Francesca Manzini choc al Gf Vip: Lavoravo con l'emiro del Qatar. E lascia tutti a bocca apertaFrancesca Manzini al GF Vip sorprende tutti: rivela di aver lavorato per lo sceicco del Qatar e racconta il suo piano B lontano dalla tv. libero.it GF Vip, Francesca Manzini contro Marco Berry: Mi ha aggredita, poi lo abbracciaGrande Fratello Vip, arriva il confronto tra Francesca Manzini e Marco Berry dopo la rissa sfiorata: abbraccio inaspettato in diretta. mondotv24.it Francesca Manzini sorprende i compagni della Casa con una rivelazione alquanto unica sul suo passato - facebook.com facebook