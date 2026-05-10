Durante una puntata del GF Vip, Francesca Manzini ha pronunciato l’affermazione “non stavo scherzando” in risposta a un videomessaggio inviato dalla sorella. La concorrente ha attirato l’attenzione del pubblico e degli altri partecipanti, alimentando il dibattito interno sulla relazione tra lei e la sorella, caratterizzata da un rapporto definito complicato. La scena ha suscitato reazioni e discussioni all’interno della casa del reality show.

Francesca Manzini fa discutere al GF Vip per l’affermazione sulla sorella. Dentro la casa del GF Vip continua a far discutere il rapporto complicato tra Francesca Manzini e la sorella Lilli. Ma stavolta a colpire i concorrenti non è stato il videomessaggio trasmesso durante la puntata di venerdì 8 maggio, quanto quello che è successo nelle ore successive. Raimondo Todaro e Renato Biancardi hanno chiesto spiegazioni alla gieffina su una frase pronunciata d’istinto appena Ilary Blasi aveva annunciato una sorpresa da parte della sorella. “Ok, mi ha querelato?”, aveva detto Francesca senza nemmeno attendere il video. Una frase che molti avevano interpretato come ironica o come una battuta venuta male.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Non stavo scherzando’: Francesca Manzini sorprende al GF Vip dopo il videomessaggio della sorella

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