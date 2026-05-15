Nel corso delle ultime ore all’interno della casa del Grande Fratello Vip, si è verificato un nuovo scontro tra Francesca Manzini e Alessandra Mussolini. Durante una discussione, Mussolini ha esasperato la concorrente, che a un certo punto ha reagito con un’espressione colorita, dicendo: “Vai a defecare”. Lo scontro si inserisce nel quadro di tensioni che accompagnano la fase finale del reality, senza ulteriori dettagli sui motivi del confronto.

Il Grande Fratello Vip sta per terminare ma gli screzi non mancano mai, nelle score ore c'è stato infatti un nuovo scontro tra Francesca Manzini e Alessandra Mussolini. Le due non sono riuscite ad andare mai d'accordo nella casa più spiata dagli italiani e non hanno certo fatto nulla per nascondere la loro reciproca antipatia. La Mussolini non perde occasione per scagliarsi contro l'imitatrice e nelle scorse ore con le sue lamentele l'ha esasperata al punto da farla sbottare. Durante le prove di ballo le gieffine hanno espresso alcune lamentele nei confronti della coreografia preparata dalla comica. Con il suo atteggiamento Alessandra Mussolini ha fatto perdere la pazienza alla sua compagna di avventura che non ha esitato a mandarla 'elegantemente' a quel paese. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - GF Vip, Alessandra Mussolini esaspera Francesca Manzini che sbotta: “Vai a defecare”

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